Главные новости к утру 15 апреля

Взрыв произошел у места выступления премьера Японии Фумио Кисиды. Глава правительства не пострадал.

Во Франции официально принят закон о повышении пенсионного возраста. Он обнародован в официальном журнале. Полиция накануне, 14 апреля, вечером задержала больше 100 человек на протестах в Париже.

Президент США Джо Байден решил баллотироваться на второй срок. Он пообещал объявить о старте кампании «относительно скоро».

Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело в отношении Ксении Собчак, сообщил ТАСС. Полиция ранее усмотрела в ее действиях распространение фейков о государственной власти.

Министры иностранных дел арабских стран не приняли решение о возвращении Сирии в Лигу арабских государств. О перспективах Сирии

Рекламные бюджеты на продвижение фильма «Вызов» оказались сопоставимы с промобюджетом фильма «Чебурашка», рекордсмена среди российских фильмов по сборам, выяснил «Ъ». Кроме «Первого канала» фильм рекламировался через рассылку с сайта «Госуслуги», что эксперты называют «удачным попаданием в информационную повестку». Подробнее