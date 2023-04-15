В Париже на протестах против пенсионной реформы задержаны 112 человек

В Париже не меньше 4 тыс. человек приняли участие в акции протеста против пенсионной реформы. Они возобновили демонстрации после того, как конституционный совет одобрил основные положения реформы. Задержаны не меньше 112 человек, передает BFMTV данные местной полиции.

Парижские правоохранительные органы объяснили задержания «многочисленными актами насилия». Полиция отмечает, что было совершено больше 30 поджогов мусорных контейнеров «с высоким риском распространения».

Протесты проходят и в других французских городах. В Ренне протестующие подожгли дверь местного полицейского участка. Полиция также обвинила демонстрантов в нападении на церковь. В Нанте был совершен поджог трамвайных путей. Люди также вышли на демонстрации в Тулузе, Дижоне, Страсбурге, Марселе и Лионе.

Конституционный совет Франции накануне, 14 апреля, признал законной пенсионную реформу и утвердил повышение пенсионного возраста c 62 до 64 лет с некоторыми уточнениями по законопроекту. Он также отклонил требование левых партий о проведении референдума.

О пенсионной реформе и протестах — в материале «Ъ» «Франция высказала всенародное неодобрение».

Леонид Уварчев