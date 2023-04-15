Во Франции официально принят закон о повышении пенсионного возраста

Закон о повышении возраста выхода на пенсию обнародован в официальном журнале Франции. Появление законодательного акта в этом издании означает, что он принят в качестве закона, передает AFP.

Реформа повышает пенсионный возраст с 62 до 64 лет к 2030 году. Она была принята правительством президента Эмманюэля Макрона в обход парламента. Оппозиционные партии выдвинули вотум недоверия правительству, но за его уход проголосовали 278 депутатов при необходимых 287 голосах. Накануне, 14 апреля, конституционный совет Франции признал законной реформу с некоторыми оговорками.

Во Франции на фоне принятия пенсионной реформы несколько месяцев продолжаются забастовки и массовые протесты, которые сопровождаются беспорядками. Накануне в Париже на улицы вышли 4 тыс. человек, 112 протестующих были задержаны.

О протестах — в материале «Ъ» «Французские "мудрецы" не мудрствовали лукаво».

Леонид Уварчев