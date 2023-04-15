Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Во Франции официально принят закон о повышении пенсионного возраста

Закон о повышении возраста выхода на пенсию обнародован в официальном журнале Франции. Появление законодательного акта в этом издании означает, что он принят в качестве закона, передает AFP.

Реформа повышает пенсионный возраст с 62 до 64 лет к 2030 году. Она была принята правительством президента Эмманюэля Макрона в обход парламента. Оппозиционные партии выдвинули вотум недоверия правительству, но за его уход проголосовали 278 депутатов при необходимых 287 голосах. Накануне, 14 апреля, конституционный совет Франции признал законной реформу с некоторыми оговорками.

Во Франции на фоне принятия пенсионной реформы несколько месяцев продолжаются забастовки и массовые протесты, которые сопровождаются беспорядками. Накануне в Париже на улицы вышли 4 тыс. человек, 112 протестующих были задержаны.

О протестах — в материале «Ъ» «Французские "мудрецы" не мудрствовали лукаво».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...