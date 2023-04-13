Германия может разрешить Польше передать Украине МиГ-29

Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что правительство ФРГ намерено сегодня, 13 апреля, принять решение о выдаче разрешения Польше на реэкспорт Украине МиГ-29, прежде стоявших на вооружении ГДР, передает Stern. Ранее сегодня агентство DPA со ссылкой на источники сообщало, что Польша направила соответствующее обращение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Christian Mang, Reuters Фото: Christian Mang, Reuters

Миг-29, перешедшие на вооружение Германии от ГДР, были переданы Польше в 2004 году. Тогда сообщалось о 22 единицах. Согласно немецкому законодательству, Польша имеет право передать их третьей стране только при наличии разрешения ФРГ.

МиГ-29 — советский и российский многоцелевой истребитель. Варшава уже передала Украине первую партию МиГ-29, однако количество единиц не уточнялось. При этом польские власти отмечали, что не планируют передать все имеющиеся на вооружении истребители.

Позднее к ней присоединилась Словакия. 24 марта Россия обвинила ее в нарушении правил реэкспорта. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству заявила о нарушении Словакией совместных соглашений по МиГ-29.

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Лусине Баласян