Генсек НАТО Столтенберг пообещал Китаю серьезные последствия в случае поставок оружия России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военная помощь Китая стала бы исторической ошибкой, которая имела бы серьезные последствия. По его словам, в Китае знают, о чем идет речь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Йенс Столтенберг

Фото: Reuters Йенс Столтенберг

Фото: Reuters

«У НАТО нет доказательств предоставления Китаем летальной помощи России, но такая помощь стала бы исторической ошибкой и имела бы существенные последствия»,— сказал Йенс Столтенберг журналистам после совещания глав МИДов стран НАТО в Брюсселе (цитата по «РИА Новости»).

Господин Столтенберг не стал пояснять, с какими последствиями может столкнуться Китай. По его словам, там «знают, что такие последствия могут наступить».

В феврале госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай поставляет России нелетальную военную помощь и рассматривает возможность отправки оружия. МИД КНР назвал это домыслами. В марте президент США Джо Байден сказал, что Китай пока не поставляет России военную помощь, но может сделать это в будущем.

Что происходит на 406-й день после ввода России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко