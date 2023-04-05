Великобритания заблокировала трансляцию выступления Львовой-Беловой на Совбезе ООН

Представительство Великобритании заблокировало трансляцию встречи Совета безопасности ООН, которую проведет Россия сегодня, 5 апреля. Неформальная встреча посвящена «вопросу эвакуированных из Украины детей». На ней выступит уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, ордер на арест которой выдал Международный уголовный суд в Гааге (МУС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Львова-Белова

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Мария Львова-Белова

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Представители Великобритании заблокировали проведение трансляции заседания на сайте UNTV (это телевизионное подразделение ООН по связям с общественностью, где транслируют все мероприятия организации). Британские дипломаты объяснили, что хотят помешать госпоже Львовой-Беловой «распространять дезинформацию». «Ей нельзя предоставлять платформу ООН для распространения дезинформации. Если Мария Львова-Белова хочет отчитаться о своих действиях, она может сделать это в Гааге»,— говорится в заявлении представительства Великобритании в ООН, опубликованном в Twiter.

По данным The New York Times (NYT), блокировка трансляции подразумевает, что видеозапись не будет сохранена на сайте ООН. Для проведения трансляции нужно согласие всех 15 членов Совбеза, и отказы со стороны какой-то из стран «крайне редки». Первый подобный случай произошел в марте, когда Китай заблокировал трансляцию заседания, посвященного нарушениям прав человека в КНДР. Неназванный западный дипломат заявил NYT, что, Россия, «по-видимому, намеренно организовала выступление госпожи Львовой-Беловой, зная, что любая негативная реакция может быть воспринята как цензура».

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что российские дипломаты «найдут способ провести трансляцию». Он пригрозил, что в качестве ответного шага Россия отныне будет блокировать веб-трансляции ООН «всех подобных встреч, ссылаясь на "положение о цензуре Великобритании"». Было решено провести трансляцию мероприятия с участием омбудсмена на русском языке в Telegram-канале самого господина Полянского, он также пообещал опубликовать запись заседания.

17 марта МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой. Суд постановил, что они «предположительно несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей)» с Украины. Госпожа Львова-Белова утверждает, что не знает, из-за чего выдан ордер на ее арест. Германия, Армения и Австрия уже подтвердили свои обязательства выполнять решения МУС. По данным ТАСС, Кремль предупредил Армению о крайне негативных последствиях присоединения к МУС. В апреле Госдума анонсировала введение уголовной ответственности за призывы к исполнению решений МУС.

Лаура Кеффер