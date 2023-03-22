Львова-Белова не знает, из-за чего конкретно МУС выдал ордер на ее арест

Уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что не знает из-за каких конкретных случаев Международный уголовный суд в Гааге (МУС) выдал ордер на арест ее и президента Владимира Путина. Она также повторила, что Россия не признает юрисдикцию МУС, поэтому его решение не окажет никакого влияния на ее работу.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
«Нам в настоящее время не известно, о каких случаях идет речь. Аргументация, использующаяся в публичном поле, абстрактна: она не содержит имен, фамилий, адресов, соответственно, мы не можем каким-либо образом ее проверить»,— написала госпожа Львова-Белова в своем Telegram-канале в ответ на соответствующий вопрос.
По словам уполномоченной по правам ребенка, МУС к ней не обращался и никаких материалов или документов о перемещении детей не запрашивал. На вопрос о каких тысячах украинских детей идет речь она ответила, что его стоит задавать украинской стороне. «Не предоставляя конкретных фактов, можно называть любые числа без какой-либо ответственности»,— добавила она.
Ордера на арест Марии Львовой-Беловой и Владимира Путина МУС выдал 17 марта. Из пресс-релиза суда следует, что они, «предположительно, несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации». Президент Украины Владимир Зеленский оценил число депортированных детей в более 16 тыс.
О том, как в мире оценили ордер на арест Владимира Путина, — в материале «Ъ» «Служенье МУС не терпит суеты».