Львова-Белова не знает, из-за чего конкретно МУС выдал ордер на ее арест

Уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что не знает из-за каких конкретных случаев Международный уголовный суд в Гааге (МУС) выдал ордер на арест ее и президента Владимира Путина. Она также повторила, что Россия не признает юрисдикцию МУС, поэтому его решение не окажет никакого влияния на ее работу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Нам в настоящее время не известно, о каких случаях идет речь. Аргументация, использующаяся в публичном поле, абстрактна: она не содержит имен, фамилий, адресов, соответственно, мы не можем каким-либо образом ее проверить»,— написала госпожа Львова-Белова в своем Telegram-канале в ответ на соответствующий вопрос.

По словам уполномоченной по правам ребенка, МУС к ней не обращался и никаких материалов или документов о перемещении детей не запрашивал. На вопрос о каких тысячах украинских детей идет речь она ответила, что его стоит задавать украинской стороне. «Не предоставляя конкретных фактов, можно называть любые числа без какой-либо ответственности»,— добавила она.

Ордера на арест Марии Львовой-Беловой и Владимира Путина МУС выдал 17 марта. Из пресс-релиза суда следует, что они, «предположительно, несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации». Президент Украины Владимир Зеленский оценил число депортированных детей в более 16 тыс.

О том, как в мире оценили ордер на арест Владимира Путина, — в материале «Ъ» «Служенье МУС не терпит суеты».

Милена Костерева