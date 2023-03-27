Declassified UK: американские и британские инструкторы учили ВСУ пользоваться снарядами с обедненным ураном

В Великобритании военные инструкторы обучали украинских солдат пользоваться снарядами с обедненным ураном, сообщило Declassified UK. Собеседники издания заметили такие боеприпасы в роликах, опубликованных британским Минобороны.

Кадры тренировки украинских военнослужащих, а также их обучения использованию британских танков Challenger 2 британское оборонное ведомство опубликовало накануне, 26 марта. В своем материале Declassified UK использовало кадры из этого ролика: на них, в частности, видно, как вокруг стола со снарядами расположились военные ВСУ, а также британский и американский инструкторы. Те читают лекцию об использовании демонстрируемых боеприпасов, тогда как диктор сообщает: «Инструкторы знакомят наводчиков, заряжающих и командиров с типами боеприпасов Challenger 2».

«Оранжево-черный боеприпас на видео, по-видимому, представляет собой инертную демонстрационную версию британского 120-мм боеприпаса CHARM3 DU. Когда боеприпасы с DU поражают твердые цели, такие как танки или бронемашины, они фрагментируются и сгорают, в процессе образуя химические токсичные и радиоактивные частицы»,— указал изданию специалист CEOBS (занимается исследованием влияния вооруженных конфликтов на окружающую среду) Даг Вейр.

Он также добавил, что использование таких боеприпасов станет бременем для Украины в условиях конфликта, который и без этого успел обернуться «серьезными проблемами с загрязнением».

О том, что Соединенное Королевство передаст Киеву боеприпасы с обедненным ураном, 20 марта сообщила замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди. Позднее в Минобороны РФ подробно рассказали о последствиях использования таких снарядов, в том числе для самих бойцов ВСУ и окружающей среды. ООН выступила против подобных поставок «независимо от стороны конфликта».

В субботу, 25 марта, президент России Владимир Путин заявил о том, что Россия (в том числе в ответ на поставки Киеву снарядов с обедненным ураном) разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину,— читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Григорий Лейба