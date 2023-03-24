Главные новости за 20-24 марта. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Пензенский цирк обещают достроить в марте следующего года. Готовность объекта составляет на сегодня более 90%. По словам губернатора Олега Мельниченко, осталось закончить отделку и установить оборудование. Реконструкция, превратившаяся в перестройку, длится больше 10 лет.

В больнице московского СИЗО «Матросская тишина» начался процесс над бывшим губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым и владельцем фармхолдинга «Биотэк», бывшим сенатором Борисом Шпигелем. Следствие полагает, что господин Шпигель, чтобы получить контракты на поставку медикаментов в пензенские больницы, передал в качестве взяток бывшему главе региона около 30 млн руб. Необычный выбор места слушаний обусловлен состоянием здоровья владельца «Биотэка».

Волгоград и Волжский получат в кредит 3,2 млрд рублей на развитие новых микрорайонов. Средства пойдут на создание инфраструктуры для строительства жилых комплексов и обновление городского транспорта.

В Кировском районном суде Саратова начались прения по уголовному делу в отношении бывшего районного прокурора Андрея Пригарова и его предполагаемого сообщника предпринимателя Олега Вартанова. Первому вменяют получение взятки и мошенничество, а второму — посредничество во взяточничестве. По версии обвинения, Господин Пригаров в 2017 году предложил директору МУСПП «Ритуал» Михаилу Шулекину платить ему за то, что прокуратура не будет обращать внимания на нарушения в ходе строительства Дома ритуальных услуг.

Бывшего главу управления СКР по Волгоградской области Михаила Музраева и волгоградского ресторатора Владимира Зубкова осудили по делу о поджоге дома губернатора региона Андрея Бочарова. Их признали виновными в совершении теракта, господин Музраев также признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном обороте боеприпасов.

Арбитражный суд Саратовской области постановил изъять из частной и муниципальной собственности шесть корпусов бывшей больницы подшипникового завода в Заводском районе Саратова. Недвижимость приватизировали в 2006 году, за это время она принесла собственникам более 800 млн руб. В деле замешана семья покойного экс-мэра Саратова Олега Грищенко.

Бывшего заместителя пензенского регионального управления судебного департамента Алексея Ивашкова и архитектора Льва Ходоса суд Ленинского района Саранска признал виновными в получении взятки и посредничестве во взяточничестве соответственно. Господин Ивашков получил крупную взятку за покровительство подрядчику при строительстве здания областного суда.

В Саратовской области помещен под домашний арест руководитель службы строительного контроля ООО «Дитеско» Антон Федотов. Следствие полагает, что в том числе по его вине на детской площадке в селе Титоренко Безымянского МО Энгельсского района погибла 10летняя девочка. На ребенка упали незакрепленные анкерами ворота для мини-футбола. «Дитеско» осуществляла на объекте строительный контроль.

Руководитель СУ СК РФ Александр Бастрыкин поручил главе следственного управления по Саратовской области Анатолию Говорунову завести уголовное дело после осквернения Вечного огня в Саратове.

Дарья Васенина