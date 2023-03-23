Гибель расписали на троих

В Саратовской области по ходатайству следственного управления СКР помещен под домашний арест руководитель службы строительного контроля ООО «Дитеско» Антон Федотов. Следствие полагает, что в том числе по его вине на детской площадке в селе Титоренко Безымянского МО Энгельсского района погибла 10летняя девочка. В начале марта ребенок играл на детской площадке, и на нее упали ворота. Как выяснилось, они не были должным образом закреплены. Под домашним арестом уже находится директор ООО «Энгельсремонт» Михаил Косов, чья компания занималась ремонтом детской площадки, главе Безымянского МО Елене Услонцевой избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Саратовской области Фото: СУ СКР по Саратовской области

В пресс-службе СУ СКР по Саратовской области сообщили о задержании, а затем о предъявлении обвинения руководителю службы строительного контроля ООО «Дитеско» Антону Федотову. Ему инкриминируют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Следствие полагает, что господин Федотов — один из виновных в гибели 10летней девочки в результате падения ворот для мини-футбола на детской площадке возле дома № 30А на Школьной улице. Организация, в которой он работал, занималась контролем за строительством объекта. После предъявления обвинений Антона Федотова решением суда поместили под домашний арест. Решение об избрании меры пресечения господину Федотову опубликовано в картотеке Энгельсского районного суда Саратовской области.

По данным следствия, днем 11 марта этого года в селе Титоренко в Энгельсском районе Саратовской области погибла 10летняя девочка, она повисла на воротах для мини-футбола, раскачивала их, в результате сооружение упало на нее. Позднее в ходе прокурорской проверки выяснилось, что ворота не были закреплены анкерами, хотя в контракте на строительство площадки, подписанном между Безымянским МО, где расположено Титоренко, и ООО «Энгельсремонт» крепления ворот были прописаны отдельным пунктом.

«Между администрацией Безымянского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области и ООО „Дитеско“ был заключен договор на осуществление строительного контроля при строительстве спортивной площадки. По окончании строительства указанной площадки обвиняемый составил заключение о том, что работы выполнены в соответствии с техническим заданием, в котором предусмотрено крепление ворот для мини-футбола анкерными болтами, хотя в действительности ворота не были прикреплены»,— говорится в сообщении саратовского управления СКР.

По общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) ООО «Дитеско» занимается испытаниями и анализом физико-механических свойств материалов и веществ, а также строительством жилых и нежилых зданий, автомобильных дорог и автомагистралей. Офис компании расположен в поселке Дубки, в ней, по данным Kartoteka.ru, работают 14 человек.

«Дитеско» — частый участник госзакупок. Одними из крупнейших партнеров компании числятся: ФКУ «Центравтомагистраль» (контракты на 431,2 млн руб.), ФКУ «Поволж­управтодор» (91,4 млн руб.) и администрация Энгельсского муниципального района (22 млн руб.). Также среди заказчиков компании множество других районных органов Саратовской области, в том числе: администрации Советского, Петровского, Новоузенского, Аткарского, Ртищевского районов и Саратова.

С администрацией Безымянского МО «Дитеско» заключила два самых низких по стоимости контракта — оба суммарно на 38 тыс. руб. Информации о договоре, о котором сообщает СК, в открытых источниках нет.

Компания «Дитеско» сообщает о себе, что работает с 2008 года и оказывает весь спектр услуг в строительном b2b-формате. Согласно размещенной на странице ООО информации, компетентность «Дитеско» подтверждена на соответствие ГОСТ ISO/IEC 17025 (общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий).

В область аккредитации компании, указанной на сайте, входят испытания реагентов, цементобетона, асфальтобетона, а также других строительных смесей и материалов. Среди перечисленного нет ничего, относящегося к строительному ­контролю.

Ранее обвинения предъявили бывшему директору ООО «Энгельс­ремонт» Михаилу Косову и главе администрации Безымянского муниципального образования Энгельсского района, спикеру районного собрания депутатов Елене Услонцевой. Господина Косова обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 2 ст. 238 УК РФ); госпожу Услонцеву — в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

Возглавляемая на момент заключения контракта с Безымянским МО господином Косовым компания «Энгельсремонт» занималась благоустройством детской площадки на Школьной улице в 2021 году. В тендере, размещенном на портале «Госзакупки», указано, что аукцион состоялся 26 июля. Контракт стоил 1,965 млн руб. Его подписали 17 августа. Елена Услонцева подписала акт приема работ.

Михаила Косова поместили под домашний арест, а для госпожи Услонцевой суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Признают ли фигуранты дела вину, в региональном следственном управлении СКР ответить не смогли.

Дарья Васенина