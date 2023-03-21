Волгоград и Волжский получат в кредит 3,2 млрд рублей на развитие новых микрорайонов

Волгоградская область получила крупный льготный бюджетный кредит на создание инфраструктуры для строительства новых жилых комплексов, а также обновление городского транспорта. Об этом сообщила пресс-служба регионального комитета финансов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В этом году региону уже перечислили 662,2 млн руб. Всего в период с 2022 по 2025 гг. на развитие волгоградской инфраструктуры направят 7,2 млрд рублей.

«Бюджетные средства направят на создание инфраструктуры для пяти проектов жилищного строительства в Волгограде и Волжском: это проектирование и возведение инженерных сетей и технологическое присоединение к ним, строительство детского сада на 140 мест, а также обновление городского автобусного и троллейбусного парков», — говорится в сообщении.

Дарья Васенина