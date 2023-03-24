Глава СКР Бастрыкин поручил завести уголовное дело после осквернения Вечного огня в Саратове

Руководитель СУ СК РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на осквернение Вечного огня в Саратове. Глава федерального Следственного комитета поручил завести уголовное дело, сообщает пресс-служба органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ранее в ГУ МВД по Саратовской области рассказали об инциденте с двумя пьяными девушками. Они выложили в свой Telegram-канал видео, на котором запечатлен процесс осквернения памятника Борцам Октябрьской революции 1917 года. На записи видно, как жительницы региона засовывают руки в огонь, танцуют вокруг, одна из них плюет в огонь. Через некоторое время в областном СК сообщили о начале проверки.

19-летняя Альбина Бельская из Балаковского района получила пять суток ареста, с 22-летней Ольгой Балаш из Саратова провели профилактическую беседу. Теперь для девушек могут наступить более серьезные последствия:

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Саратовской области Анатолию Юрьевичу Говорунову возбудить и расследовать уголовное дело по данному факту, а также представить доклад», — говорится в сообщении СУ СКР.

Дарья Васенина