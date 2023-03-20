Пензенский цирк обещают достроить в марте следующего года

Пензенский цирк должен быть достроен к марту 2024 года, об этом на заседании правительства области объявил губернатор региона Олег Мельниченко. Он поручил министру культуры региона Сергею Бычкову и заместителю председателя правительства области Ларисе Рябихиной курировать процесс завершения строительства.

Сейчас, по данным обладминистрации, готовность объекта составляет более 90% и, со слов губернатора, осталось завершить отделочные работы и монтаж оборудования.

Ранее правительство Пензенской области сообщило, что на федеральном уровне принято решение выделить региону около 850 млн руб. на завершение объекта.

«На прошлой неделе к нам приезжал руководитель Росгосцирка, мы оценили все перспективы и составили поэтапный план, как будем организовывать работы по достройке здания, — добавил он. — Определились, что цирк должен быть сдан в эксплуатацию не позднее марта 2024 года. В марте там должны пройти первые представления, принять первые труппы артистов, порадовать жителей Пензенской области, в первую очередь — детей», — сказал Олег Мельниченко.

Сергей Петунин