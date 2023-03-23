Приговор подняли на девятый этаж

Ленинский районный суд Саранска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя пензенского регионального управления судебного департамента Алексея Ивашкова и архитектора Льва Ходоса. Суд признал, что господин Ивашков получил 6,7 млн руб. от подрядчика строительства здания Пензенского областного суда, а господин Ходос выступал подрядчиком при передаче средств. Алексею Ивашкову назначено восемь с половиной лет колонии, Льву Ходосу — семь с половиной лет со штрафом. Вину обвиняемые не признают в полном объеме, защита планирует обжаловать приговор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пензенский областной суд до сих пор располагается в старом здании

Фото: Яндекс.Карты Пензенский областной суд до сих пор располагается в старом здании

Фото: Яндекс.Карты

Судья Ленинского районного суда Саранска Елена Симонова вынесла решение по уголовному делу о взяточничестве в отношении бывшего заместителя пензенского регионального управления судебного департамента Алексея Ивашкова и архитектора Льва Ходоса. Работник судебной системы обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а господин Ходос — в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Дело расследовали сотрудники следственного управления СКР по Пензенской области при взаимодействии с сотрудниками областного УФСБ.

Алексей Ивашков и Лев Ходос были задержаны в августе 2020 года. Изначально следствие сообщало о том, что господин Ивашков, курировавший в судебном департаменте Пензенской области работу отдела капитального строительства и материально-технического обеспечения, получил взятку 1,5 млн руб. от подрядчика, занимающегося строительством нового здания Пензенского областного суда на улице Суворова по государственному контракту. Незаконное вознаграждение должно было обеспечить «своевременное и беспрепятственное принятие выполненных работ и перечисление денежных средств на счет строительной организации», считает следственный орган. Государственный контракт на возведение здания суда на 765,97 млн руб. был заключен 19 июля 2018 года. Генеральным подрядчиком выступает пензенское ООО «Евростандарт». Работы должны быть завершены до 30 сентября 2020 года.

Изначально материалы дела в сентябре 2021 года поступили в Первомайский районный суд Пензы, который ранее принимал решение о заключении обоих обвиняемых под стражу на время следствия, однако в связи с тем, что один из фигурантов дела является сотрудником судебной системы, рассмотрение перенесли в другой регион. В Ленинский районный суд Сызрани дело поступило в декабре 2021 ­года.

Согласно приговору, в марте 2018 года Алексей Ивашков обратился к своему знакомому Льву Ходосу с просьбой помочь найти компанию, которая могла бы построить новое девятиэтажное здание облсуда. Последний согласился, ООО «Евростандарт» стало единственным участником и победителем аукциона.

После заключения договора, как признал суд, Лев Ходос в течение полутора лет получал средства от руководителя ООО (с декабря 2016-го по август 2021 года — Дмитрий Прошкин) и передавал господину Ивашкову. Общий объем взятки составил 6,7 млн руб.

По решению суда Алексею Ивашкову было назначено восемь с половиной лет колонии строгого режима с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления и государственных органах власти на пять лет, а Льву Ходосу — семь с половиной лет колонии и штраф 67 млн руб.

ООО «Архитектурная мастерская Л.М.Ходоса» готовило проекты реконструкции зданий пензенской областной прокуратуры на улице Богданова, старого здания областного суда на пересечении улиц Горького и Володарского, Законодательного собрания Пензенской области, бизнес-­инкубатора.

По проектам мастерской Льва Ходоса также были реконструированы бывший Дом офицеров на Ленинградской улице и торговый центр «Империя» на Московской улице. Согласно базе данных Rusprofile, в пятерку крупнейших заказчиков мастерской входят ГБУЗ «Дирекция развития объектов здравоохранения города Москвы» (три контракта на 39,7 млн руб.), Управление судебного департамента в Пензенской области (семь контрактов на 38,44 млн руб.), ГБУК «Пензенский областной дом народного творчества» (один контракт на 15,74 млн руб.) и другие организации.

О том, что в Пензе будет построено новое здание областного суда, было объявлено в 2018 году. Здание на улице Горького, 40, по словам начальника управления Судебного департамента в Пензенской области Алексея Кардакова, не позволяет вмещать объем рассматриваемых в регионе дел.

• ООО «Евростандарт», строившее новое здание суда, в октябре 2021 года было признано банкротом по иску ООО «Элитстрой», в отношении него введено конкурсное управление. Здание суда до сих пор не построено, договор с «Евростандартом» был расторгнут в ноябре 2021 года в связи с ненадлежащим исполнением поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом. На момент разрыва деловых отношений между сторонами подрядчику было выплачено 702,6 млн руб., здание находится в высокой степени ­готовности.

Адвокат господина Ивашкова Алексей Шуварин сказал «Ъ», что ни его доверитель, ни Лев Ходос не признают вину в полном объеме, поэтому защита будет обжаловать решение районного суда. «Никаких полученных Ивашковым денег в материалах дела нет. В обвинительном заключении нет сведений, когда и где он получал деньги. Все построено на показаниях Дмитрия Прошкина, который говорит, что якобы у него была какая-то договоренность с Львом Ходосом, что он будет передавать ему деньги. Но Ходос тоже утверждает, что никаких денег от Прошкина не получал»,— сказал господин ­Шуварин.

Сергей Петунин