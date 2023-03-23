МУС сожалеет об угрозах за выдачу ордеров на арест Путина и Львовой-Беловой

Руководство ассамблеи государств—участников Международного уголовного суда (МУС) выразило сожаление в связи с угрозами и мерами, уже принятыми в отношении прокурора и судей, причастных к выдаче ордеров на арест по украинскому делу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: International Criminal Court Фото: International Criminal Court

«Руководство ассамблеи подчеркивает, что суд, его выборные должностные лица и персонал пользуются решительной поддержкой ассамблеи государств—участников Римского статута»,— указали представители организации в заявлении на официальном сайте.

Ассамблея призвала все государства к уважению «судебной и прокурорской независимости» организации. В заявлении указано, что страны-участницы по-прежнему считают МУС «воплощением коллективной приверженности борьбе с безнаказанностью за тяжкие международные преступления».

Ранее МУС пригрозил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Господин Медведев отмечал, что «все ходят под богом и ракетами», а также указал, что можно себе представить точечный удар гиперзвуковой ракетой «Оникс» с «российского корабля по гаагскому зданию суда». Кроме того СКР возбудил уголовные дела в отношении судей и прокурора МУС, которые выписывали ордер на арест президента.

17 марта МУС в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. В тот же день в Кремле сообщили, что Россия не признает решение МУС и считает его «ничтожным с точки зрения права». Спустя три дня еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что Еврокомиссия с момента ввода войск РФ на Украину выделила организации больше €10 млн «в поддержку работы по Украине».

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Григорий Лейба