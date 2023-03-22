Глава МИД Австрии считает невозможным отделение Европы от России

Россия всегда будет оставаться важной для Европы, и думать иначе было бы заблуждением, считает министр по европейским и иностранным делам Австрии Александр Шалленберг. Он заявил, что большинство европейских компаний до сих пор продолжают работать в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МИД России Фото: Пресс-служба МИД России

В интервью Reuters министр сказал, что хотя Австрия и «ослабляет связи» с Россией, это нельзя сделать «за одну ночь». «Думать, что России больше не будет и что мы можем разойтись во всех сферах, — это заблуждение… Достоевский и Чайковский остаются частью европейской культуры, нравится нам это или нет. Она останется нашим самым большим соседом. Она останется второй по величине ядерной державой в мире»,— отметил он.

Александр Шалленберг также выступил в защиту австрийского банка Raiffeisen, который продолжает работать в России. «Давайте быть честными, 91% западных компаний все еще находятся в России»,— утверждает он. Министр уточнил, что выступает за соблюдение существующих европейских санкций, а не за введение дополнительных мер: «Это очень тупое оружие. У нас были массивные пакеты санкций. Дайте им время подействовать».

По данным Financial Times, «дочка» Raiffeisen Bank International (RBI) в России — Райффайзенбанк — обслуживает 40–50% платежей России с другими странами. Также российское подразделение приносит группе примерно половину всей прибыли. В феврале Минфин США начал расследование работы банка в России. В марте австрийское издание Der Standard сообщило, что RBI изучает возможность обмена со Сбербанком своей российской дочерней кредитной организации — Райффайзенбанка — на активы Sberbank Europe.

Об успехах австрийского банка — в материале «Ъ» «Райффайзенбанк стал вторым в России».

Лаура Кеффер