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Коммерсантъ FM
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Правительство Словакии одобрило передачу Киеву истребителей МиГ-29 и ЗРК «Куб»

Правительство Словакии приняло решение передать Украине 13 истребителей МиГ-29, сообщило словацкое информагентство TASR. Соответствующее соглашение кабмин одобрил единогласно.

В правительстве республики подчеркнули, что решение о безвозмездной передаче принято в полном соответствии с конституцией страны. Вместе с истребителями Братислава передаст Украине несколько зенитно-ракетных комплексов «Куб».

«Обещания должны выполняться, и когда (Украина.—"Ъ") попросила больше оружия, в том числе истребители, я сказал, что мы сделаем все возможное. Рад, что другие делают то же самое»,— прокомментировал решение глава правительства Словакии Эдуард Хегер в Twitter.

О планах передать Киеву несколько истребителей МиГ-29 правительство Эдуарда Хегера сообщило в феврале 2023 года. Тогда премьер подчеркнул, что истребители списаны и не могут быть использованы в Словакии. Накануне, 16 марта, о передаче четырех МиГ-29 на Украину заявил президент Польши Анджей Дуда.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Григорий Лейба

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