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Коммерсантъ FM
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Свердловский облсуд рассмотрит жалобу на арест Евгения Ройзмана

Свердловский областной суд сегодня, 17 марта, рассмотрит апелляционную жалобу защиты Евгения Ройзмана (признан иностранным агентом) на постановление Ленинского райсуда Екатеринбурга об аресте политика на 14 суток за репост ролика в социальной сети «ВКонтакте». Рассмотрение состоится в 15:00, сообщили в пресс-службе суда.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Полиция задержала экс-мэра Екатеринбурга утром 16 марта. Вечером того же дня районный суд признал его виновным по ч. 1 ст. 20.3 КоАП (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций). «Фактически правонарушение сводится к тому, что якобы Евгений Ройзман сделал репост записи с изображением логотипа "Фонда борьбы с коррупцией" (в базе иноагентов, признан экстремистской организацией и запрещен), в сообществе "Евгений Ройзман" в соцсети "ВКонтакте"»,— пояснил адвокат политика Владислав Идамжапов.

Ролик обнаружил Роскомнадзор в декабре 2022 года и направил материалы в полицию. Господин Ройзман в суде заявил, что не имеет отношения к этой группе. «Ваша честь, ситуация примитивная. У меня нет аккаунта в ВК, я туда ни разу в жизни не заходил. Я не имею к этому посту отношения. Если бы я это сделал, я бы отстаивал свою позицию. Но я этого просто не делал, поэтому мне не о чем даже говорить»,— пояснил он.

Владислав Идамжапов уточнил «Ъ», что жалоба на постановление райсуда была подана утром 17 марта. «Жалоба основана на нескольких мыслях. Во-первых, в соответствии с правилами социальной сети "ВКонтакте", да и правилами логики, человек, не имеющий персональной страницы в соцсети, не может разместить в группе пост или сделать репост. Суд этот момент упустил. Во-вторых, для того чтобы сделать пост или репост в сообществе, нужно владеть как минимум правами либо редактора, либо быть владельцем или администратором сообщества, а Евгений Ройзман не являлся ни тем, ни другим. Для большей объективности мы просили суд вчера узнать, кто являлся редактором, владельцем или администратором этого сообщества в момент опубликования этого поста. Суд по непонятным для нас причинам отказал в удовлетворении этого ходатайства. У нас доказательства лежат на поверхности, но почему-то суд не захотел объективно и справедливо рассматривать это дело»,— поделился адвокат политика.

Евгений Ройзман обратился к гендиректору ООО «Управляющая компания ВК» Елене Багудиной с просьбой заблокировать все аккаунты с его именем в названии.

До этого, в августе 2022 года, в отношении Евгения Ройзмана возбудили уголовное дело о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ). Противоправные действия, по мнению следствия, он совершил, разместив ролик «Ответы на ваши вопросы» на YouTube, где поделился негативным мнением о военной спецоперации на Украине. По решению суда ему запрещено пользоваться интернетом и телефоном, а также посещать публичные места и мероприятия.

Недавно стало известно, что расследование завершено, и суд может начаться в конце марта. Евгений Ройзман уже ознакомился с материалами дела.

О том, как в Екатеринбурге открыли барельеф с изображением возглавлявшего город политика,— в публикации «Ъ» «Евгения Ройзмана пригвоздили к истории».

Катерина Якушева, Екатеринбург

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