Евгений Ройзман обратился к администрации «Вконтакте» с просьбой удались аккаунты с его именем

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан иностранным агентом) обратился к гендиректору ООО «Управляющая компания ВК» Елене Багудиной с просьбой заблокировать все аккаунты с его именем в названии. Заявление опубликовала «Новая газета». Напомним, политика отправили под арест на 14 суток за репост ролика, содержащего экстремистскую символику, в группе «Евгений Ройзман» в социальной сети «Вконтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан иностранным агентом) и нобелевский лауреат, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов написали обращение к администраторам и участникам групп, ведущихся от имени Евгения Ройзмана, с просьбой «удалить свои группы».

«Понимаем, такова цена известности и, безусловно, общественного признания. Но Ройзмана сейчас под этим предлогом посадили. Пока идет уважительная эксплуатация Евгения Ройзмана, монетизируется его имя, он сидит. И его вряд ли собираются просто так через две недели отпустить. Ваша цель, чтоб политика, художника, хранителя культуры иконописи не забыли — стала противоположностью»,— говорится в обращении.

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Диана Сунагатуллина