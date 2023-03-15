За год чистая прибыль TCS Group по МСФО сократилась в три раза

TCS Group (держатель 100% акций Тинькофф-банка) сократил чистую прибыль по МСФО до 20,8 млрд руб. в 2022 году, свидетельствуют данные отчета группы. Показатель упал в три раза в сравнении с 2021 годом (63,4 млрд руб.).

Чистый процентный доход до вычета резервов в 2022 году вырос на 8,6%, до 11 млрд руб., после вычета резервов — снизился на 31,1%, до 76,4 млрд руб. Расходы TCS на резервы по кредитам в 2022 году составили 65,4 млрд. руб., превысив расходы 2021 года в три раза (21,7 млрд. руб.). Кредитный портфель TCS сохранился на уровне 606,5 млрд руб. Расходы на резервирование возможных кредитных убытков выросли до 65 млрд. руб.

В феврале Тинькофф-банк попал под санкции Евросоюза. 26 февраля структура «Тинькофф Инвестиции» сообщила о приостановке торговли иностранным ценными бумагами, а также торгов клиентов на бирже в евро. 27 февраля Мосбиржа приостановила торги паями 15 БПИФ под управлением «Тинькофф Капитал». В начале марта мобильное приложение банка исчезло из AppStore.

Григорий Лейба