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Коммерсантъ FM
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Главные новости к утру 12 марта

Минобороны Китая возглавил Ли Шанфу. 65-летний генерал находится под американскими санкциями из-за сотрудничества КНР с Россией.

Crew Dragon приводнился у Флориды. В состав экипажа входит российская космонавтка Анна Кикина.

Сенат Франции принял пенсионную реформу. 195 человек поддержали закон, 112 выступили против. О реформе

В Израиле около 500 тыс. человек вышли на акции против юридической реформы, сообщили организаторы. Митинги проходят десятую неделю подряд. О протестах

Петр Ян проиграл Мерабу Двалишвили на турнире UFC. Бой завершился единогласным решением судей.

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