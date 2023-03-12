Петр Ян проиграл Мерабу Двалишвили на турнире UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян проиграл Мерабу Двалишвили из Грузии на турнире UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе. Бой в легчайшем весе завершился единогласным решением судей (50:45, 50:45, 50:45).
На счету 30-летнего Яна теперь 16 побед и 5 поражений. Он проиграл третий раз подряд. У 32-летнего Двалишвили 16 побед и 4 поражения.
В других боях турнира Александр Волков (РФ) победил Александра Романова (Молдавия) техническим нокаутом, Никита Крылов (выступает без флага) победил Райана Спэнна (США) удушающим приемом, Саид Нурмагомедов (РФ) проиграл Джонатану Мартинесу (США).