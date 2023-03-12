Петр Ян проиграл Мерабу Двалишвили на турнире UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян проиграл Мерабу Двалишвили из Грузии на турнире UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе. Бой в легчайшем весе завершился единогласным решением судей (50:45, 50:45, 50:45).

На счету 30-летнего Яна теперь 16 побед и 5 поражений. Он проиграл третий раз подряд. У 32-летнего Двалишвили 16 побед и 4 поражения.

В других боях турнира Александр Волков (РФ) победил Александра Романова (Молдавия) техническим нокаутом, Никита Крылов (выступает без флага) победил Райана Спэнна (США) удушающим приемом, Саид Нурмагомедов (РФ) проиграл Джонатану Мартинесу (США).

Леонид Уварчев