Глава МЭА: Евросоюз не вернется к дешевому газу в будущем

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что Евросоюз больше не вернется к дешевому газу — энергетика впредь будет дорогой. Такое заявление глава МЭА сделал на выступлении в Европарламенте.

«Не будет больше дешевого газа. Европейская энергетика будет дороже в будущем, чем в прошлом. Цены на энергетику ЕС будут выше и значительно выше, чем у его экономических конкурентов»,— сказал Фатих Бирол (цитата по ТАСС).

Сегодня, 9 марта, цены на газ в Европе опустились ниже $450 за 1 тыс. куб. м впервые с июля 2021 года. Падение цен связано с завершением календарной зимы и окончанием отопительного сезона в Европе.

Сдержать цены на газ в Европе удалось благодаря мерам Еврокомиссии, разработанным в октябре 2022 года. В их число входят динамическое ценообразование на газ, а также закупки газа в составе картеля.

Цены на газ в Европе также оставались низкими из-за теплой зимы. Однако, как отмечают эксперты, для дальнейшего замещения поставок российского газа европейские страны будут вынуждены предлагать более высокие цены на СПГ, чем другие регионы. Вернуть ценовую волатильность 2022 года могут любые аномалии, которые могут повлиять на заполнение подземных газовых хранилищ.

По состоянию на 3 марта уровень заполненности подземных хранилищах газа стран Евросоюза опустился до 59,6%. В прошлом отопительном сезоне этот показатель опускался ниже 60% уже 15 декабря.

Подробнее — в материале «Цены на газ страх потеряли».

Анастасия Ларина