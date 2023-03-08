Главные новости к утру 8 марта

В центре Тбилиси прошел митинг против закона об иностранных агентах, в котором приняло участие больше тысячи человек. Полиция и спецназ разгоняли протестующих водометами и слезоточивым газом. Оппозиция анонсировала еще один митинг, который пройдет днем 8 марта.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протесты против закона об иноагентах. Она также пообещала наложить на него вето.

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что принятие закона об иноагентах может повлиять на отношения Грузии с Евросоюзом. По его мнению, документ противоречит стремлению страны вступить в ЕС. Госдепартамент США допустил введение санкций против грузинских властей в случае принятия закона.

Евросоюз ввел санкции против двух полицейских и двух военных из России, которых подозревают в нарушении прав женщин. Всего под санкции попали девять физических и три юридических лица из России, Сирии, Ирана, Южного Судана и Мьянмы.

Разведки Европы и США не перехватывали сообщений российских или украинских официальных лиц, которые позволили бы однозначно доказать их причастность к подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в сентябре 2022 года. У спецслужб есть доказательства того, что к атаке на газопроводы могла быть причастна как Украина, так и Россия, пишет газета The Washington Post.

Страны G7 могут пересмотреть потолок цен на нефть из России в марте. Об этом сообщила помощница министра финансов США Элизабет Розенберг.

Американские военные изучают возможность установки передовых ракет класса «воздух-воздух» средней дальности AIM-120 на украинские истребители советского времени. Использование AIM-120 на украинских истребителях может осложниться техническими трудностями, сообщила Politico со ссылкой на источники.

Нед Прайс уйдет с должности пресс-секретаря Госдепартамента США 17 марта. По информации NBC, он будет работать под прямым руководством госсекретаря США Энтони Блинкена.