Представитель Госдепартамента США Нед Прайс покинет свой пост в марте

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс уйдет со своей должности 17 марта, сообщил телеканал NBC. Позже информацию об этом подтвердил госсекретарь США Энтони Блинкен в своем заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Как пишет NBC, Нед Прайс будет работать на политической должности в прямом подчинении Энтони Блинкена. «Я начинал как государственный служащий в качестве аналитика в ЦРУ, а оказался на этой работе из-за ряда несчастных случаев, роковых происшествий»,— сказал господин Прайс.

Обязанности официального представителя Госдепартамента будет выполнять Ведант Патель, который сейчас занимает пост главного заместителя господина Прайса. Его постоянный преемник пока не назначен.

Нед Прайс занял пост официального представителя Госдепартамента в январе 2021 года. За время своей работы он провел более 200 брифингов для прессы, отмечается в заявлении Энтони Блинкена. Ранее господин Прайс работал в ЦРУ и Совете национальной безопасности США.

Олеся Павленко