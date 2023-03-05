ТАСС: Тинькофф-банк приостановил переводы в Турцию

Тинькофф-банк приостановил денежные переводы в Турцию из-за санкций, сообщили ТАСС в службе поддержки кредитной организации. После того как банк 25 февраля попал под санкции Евросоюза, он уже приостановил валютные переводы в Грузию.

«Из-за введенных санкций SWIFT-переводы могут быть заморожены банком-контрагентом. Поэтому мы временно не совершаем переводы»,— ответил собеседник агентства на вопрос о возможности перевода денег в Турцию.

До введения санкций «Тинькофф» проводил переводы в некоторые турецкие банки, отметили в службе поддержки. В своем Telegram-канал «Тинькофф» о приостановке переводов в Турцию не сообщал.

Ранее «Тинькофф» сообщал, что санкции не влияют на обслуживание более 26 млн его клиентов. Затем стало известно, что «Тинькофф Инвестиции» приостанавливает торги иностранными ценными бумагами и евро.

Подробнее читайте в публикации «Ъ FM» «"Тинькофф Инвестиции" ищет обходные пути».

Мария Федотова