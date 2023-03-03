Тинькофф банк временно перестал осуществлять валютные переводы в Грузию

Валютные переводы в Грузию через Тинькофф банк временно остановлены, поскольку банк-корреспондент не обрабатывает переводы. Об этом сообщили ТАСС в службе поддержки кредитной организации.

«К сожалению, на данный момент мы не переводим в банки Грузии. Это связано с тем, что наш корреспондент перестал обрабатывать переводы в Грузию»,— ответили в поддержке на вопрос, можно ли сделать валютный перевод в Грузию. В октябре 2022 года банк уже приостанавливал валютные переводы в некоторые страны, среди них была Грузия.

Согласно информации на сайте банка, на данный момент доллары можно отравить в некоторые банки Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана и Узбекистана, евро — в некоторые банки Китая и Узбекистана. В Абхазию и Южную Осетию доступны переводы любой валюты, но банк советуют переводить деньги в рублях.

25 февраля Тинькофф банк попал под санкции Евросоюза. В банке говорили, что санкции не повлияют на работу кредитной организации. 26 февраля «Тинькофф Инвестиции» приостановил торговлю иностранными ценными бумагами и торги клиентов на бирже в евро, а на следующий день на открытии торгов на Мосбирже расписки TCS Group (материнская структура «Тинькоффа») падали на 12,77%. 2 марта приложение «Тинькофф» пропало из AppStore.

Подробнее — в публикации «Ъ» «"Тинькофф Инвестиции" ищет обходные пути».

Анастасия Ларина