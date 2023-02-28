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Коммерсантъ FM
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Минобороны Приднестровья анонсировало военные сборы под началом российских миротворцев

Министерство обороны непризнанного Приднестровья сообщило, что российский миротворческий контингент пригласил жителей республики на военные сборы. Они пройдут в течение трех месяцев и начнутся завтра, 1 марта.

«Миротворческий контингент Приднестровской Молдавской Республики продолжает прием заявок на участие в очередных трехмесячных сборах с 1 марта»,— следует из сообщения ведомства «ВКонтакте».

Неработающим гражданам Приднестровья, призванным на военные сборы, выдадут ежемесячные выплаты в размере 2800 руб. ПМР (12 334 руб.) Также участникам военных сборов предоставят проживание и питание.

23 февраля Минобороны России заявило, что Украина готовит провокацию против Приднестровья. 24 февраля ведомство сообщило, что на границе с Приднестровьем было зафиксировано «значительное скопление» личного состава и техники армии Украины. В ведомстве сочли, что это говорит о подготовке к вторжению в Приднестровье.

Накануне, 27 февраля, Украина подтвердила стягивание войск на границу с Приднестровьем, отметив, что масштаб сил соответствует гипотетической угрозе со стороны России.

Около 1,5 тыс. российских миротворцев охраняют самый большой склад боеприпасов в Европе, который располагается в приднестровском селе Колбасна. В Молдавии заявляли, что не видят угроз на границе с Украиной, а также призывали Россию вывести миротворческий контингент из Приднестровья. В Кремле Кишиневу посоветовали быть осторожнее в этом вопросе.

Лусине Баласян

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