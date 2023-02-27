Китай втрое увеличил импорт угля из России через главный погранпункт

Китай за первые 40 дней 2023 года более чем в три раза нарастил импорт угля из России через ключевой пограничный пункт пропуска Забайкальск— Маньчжурия, сообщило генконсульство РФ в Харбине. По его данным, через этот погранпункт экспортировали более 6200 вагонов с углем, общий объем превысил 438 тыс. тонн. Это на 214% больше, чем за аналогичный период 2022 года. В генконсульстве уточнили, что российский уголь используется для производства электрической и тепловой энергии в провинциях Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин, а также в восточной части Автономного района Внутренняя Монголия.

В 2022 году товарооборот между Россией и Китаем вырос на 29,3% в годовом выражении, до $190,27 млрд, что стало рекордной суммой. Российский МИД сообщал, что доля торговли двух стран в нацвалютах достигла почти половины. Таможня называла Китай в числе главных торговых партнеров России по итогам 2022 года. Кроме того, поставки морепродуктов из России в Китай за прошедший год выросли на 48,2%.

Лаура Кеффер