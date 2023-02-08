Торгпред: поставки морепродуктов из России в Китай за год выросли на 48,2%

В 2022 году поставки морепродуктов из России в Китай увеличились на 48,2%, до $2,75 млрд, сообщил торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский. По его словам, экспорт курицы вырос более чем на 50%.

Как рассказал «РИА Новости» торгпред, из товаров «холодовой цепи» Китай в прошлом году в основном импортировал из России морепродукты. «В том числе минтая было поставлено на $750 млн, крабов — почти на $710 млн, других ракообразных — на $180 млн, трески — на $483 млн»,— сообщил дипломат.

Господин Дахновский уточнил, что второй по популярности была мясная продукция — в частности, говядина и курица. Поставки по этой товарной группе выросли на 36%, почти до 555 млн. «Объем экспорта курицы вырос более чем на 50%, почти до $403 млн, говядины — на 8%, почти до $147 млн»,— уточнил он.

В 2022 году товарооборот между Россией и Китаем вырос на 29,3% в годовом выражении, до $190,27 млрд, что стало рекордом. МИД РФ сообщал, что доля торговли двух стран в нацвалютах достигла почти половины. Таможня называла Китай в числе главных торговых партнеров России по итогам 2022 года.

Лаура Кеффер