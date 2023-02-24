WSJ: Макрон и Шольц в Париже призывали Зеленского задуматься о мирных переговорах

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц призвали президента Украины Владимира Зеленского начать рассматривать возможность мирных переговоров с Россией, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. По словам собеседников газеты, призыв прозвучал, когда три лидера встретились в Париже в этом месяце.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олаф Шольц, Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон (слева направо)

Фото: Sarah Meyssonnier/Pool, Reuters Олаф Шольц, Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон (слева направо)

Фото: Sarah Meyssonnier/Pool, Reuters

Во время ужина в Елисейском дворце господин Макрон напомнил господину Зеленскому, что даже такие «смертельные враги», как Франция и Германия, должны были заключить мир после Второй мировой войны, рассказали источники.

Эмманюэль Макрон стал одним из первых западных лидеров, который публично усомнился в том, что Украина или Россия могут достичь своих целей на поле боя. Такую точку зрения президент Франции высказал после конференции по безопасности в Мюнхене, напоминает WSJ. Господин Макрон тогда заявил, что ни одна из сторон не сможет одержать военную победу.

«Что нам сейчас нужно, так это чтобы Украина начала военное наступление, которое оттеснит российский фронт назад, чтобы открыть путь для возвращения к переговорам»,— сказал он французским СМИ.

Сегодня, 24 февраля, в день годовщины начала военной операции, Китай и Турция предложили содействие в урегулировании конфликта на Украине, США ввели новые ограничительные меры, а страны G7 предлагают ограничить экспорт российских алмазов. Страны ЕС, по данным Reuters, все еще не могут согласовать санкции.

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Мария Федотова