Эрдоган заявил о готовности Турции внести посильный вклад в урегулирование на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности его страны внести посильный вклад в разрешение конфликта на Украине. Об этом турецкий президент заявил в ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Во время разговора стороны среди прочего обменялись мнениями по ситуации на Украине на фоне первой годовщины военной операции, сообщило Управление по связям администрации турецкого президента. «Президент Турции заявил о готовности своей страны к посильному вкладу в приближение мира и урегулирование ситуации на основе прекращения огня и диалога»,— говорится в сообщении управления по итогам разговора (цитата по Anadolu). Господин Эрдоган также выразил признательность господину Зеленскому за солидарность в связи с произошедшими землетрясениями.

Турция продолжает посреднические усилия с начала конфликта на Украине. Анкара неоднократно выражала готовность содействовать переговорам — в частности, в марте 2022 года главы МИД РФ и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба встретились в турецкой Анталье. В конце марта российско-украинские переговоры состоялись в Стамбуле. В июле там же состоялось подписание так называемой зерновой сделки.

Мария Федотова