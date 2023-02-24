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Коммерсантъ FM
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Самым дорогим подарком Байдену в 2021 году стал набор для письма от Путина

Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве в 2021 году подарил ему ручку и письменный набор за $12 тыс. Это стало его самым дорогим подарком за тот год, следует из отчета управления протокола Госдепа.

Согласно документу (.pdf), господин Путин подарил американскому коллеге «лаковый миниатюрный письменный набор и ручку». Госдеп уточнил, что непринятие подарка «поставило бы в неловкое положение донора и правительство США».

Переговоры президентов России и США прошли 16 июня 2021 года на вилле La Grange в Женеве. Встреча заняла около четырех часов. Сообщалось, что господин Байден подарил российскому президенту хрустальную статуэтку американского бизона и очки-авиаторы. По итогам переговоров они приняли заявление о контроле над стратегическими вооружениями, но совместную пресс-конференцию проводить не стали. Белый дом США допускал новую встречу лидеров двух стран только при деэскалации ситуации на Украине.

21 февраля Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию объявил о решении приостановить участие России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). На следующий день Госдума и Совет федерации одобрили соответствующий проект закона. Джо Байден назвал решение Москвы ошибкой. НАТО и ООН призвали Россию вернуться к выполнению ДСНВ.

Подробности — в материале «Ъ» «Ядерный договор приостановили без возражений».

Лаура Кеффер

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