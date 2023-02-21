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Коммерсантъ FM
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Песков: РФ не предупреждала США о приостановке участия в ДСНВ

Россия не предупреждала США о намерении приостановить участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщил ТАСС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, об этом решении Вашингтон узнал из послания Владимира Путина Федеральному собранию.

Ранее сегодня, 21 февраля, Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию в Гостином дворе. В ходе мероприятия президент, в частности, обсуждал ход военной операции на Украине и меры поддержки ее участников. В заключительной части своего выступления глава государства заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ, поскольку США отклоняют российские заявки по соглашению, а НАТО говорит, что хочет нанести стратегическое поражение России.

Что такое ДСНВ

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты, несмотря на решение российской стороны, по-прежнему готовы обсуждать с Россией ограничения вооружений. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию вернуться к соблюдению соглашения.

В январе Госдеп США сообщил о двух нарушениях ДСНВ со стороны России: блокировка инспекций ядерных объектов и отказ от встречи для обсуждения препятствий, возникших в ходе реализации соглашения. В феврале замглавы МИД РФ Сергей Рябков сказал, что российская сторона не может рассматривать вопросы по ДСНВ вне позиции США по Украине. Позднее Вашингтон заявил о готовности возобновить диалог по ДСНВ.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «В самом прямом переносном смысле».

Милена Костерева

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