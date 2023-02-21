Владимир Путин начал послание Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин начал выступать с 18-м посланием Федеральному собранию. Он выступает в Гостином дворе в Москве. В Кремле говорили, что в послании будет в том числе дана оценка военной операции на Украине.

На послание позвали членов правительства, депутатов, сенаторов, а также участников военной операции. На него не пригласили СМИ из недружественных стран. В сетке вещания телеканалов выступление главы государства запланировано до 13:00.

В 2022 году послание не проводилось. Сам господин Путин это объяснял «очень большой динамикой событий», из-за чего «тяжело зафиксировать конкретные моменты», которые нужно донести в послании. Источники «Ъ» сообщали, что работа над текстом послания не велась, потому что недостаточно понятна ситуация в зоне военной операции на Украине.