Джо Байден уехал из Киева

Президент США Джо Байден покинул Киев, куда он приехал ранее сегодня, 20 февраля, с необъявленным визитом. О его отъезде из украинской столицы сообщают журналисты CNN и The New York Times.

Джо Байден провел в Киеве чуть более пяти часов, отмечает The Guardian. Во время своего визита он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, которому сообщил о новом пакете военной помощи на сумму $500 млн. Он пообещал, что Киев получит «миллиарды бюджетной помощи» в будущем. Помимо этого, американский президент сообщил о планах совместно с партнерами отправить Украине не менее 700 танков, тысячи бронемашин и более 2 млн снарядов.

Сегодня планировался двухдневный визит Джо Байдена в Польшу. Прежде в Белом доме отрицали возможность его поездки в Киев. По данным The New York Times, господин Байден 10 часов добирался в Киев на поезде из Польши. Его визит не анонсировали из соображений безопасности, сообщила газета. Politico сообщало, что помощники Джо Байдена думали о том, как «тайно переправить его через границу на Украину».

Подробнее о необъявленном визите Джо Байдена в Киев — в материале «Ъ» «И грянул Джо».

Лусине Баласян