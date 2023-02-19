Главные новости недели в Нижегородской области к 19 февраля

Завод «Красное Сормово» начинает строительство трех круизных лайнеров по оптимизированному проекту PV300 для компании «Водоходъ». Планируется, что первое судно начнет навигацию в 2025 году, второе и третье – в 2026-м.

Улице Студенческой в Нижнем Новгороде не стали присваивать имя промышленника Владимира Лузянина. Историческое название решили сохранить, потому что жители выступили резко против инициативы.

Канатную дорогу через Оку планируют построить в Нижнем Новгороде к 2025 году. Региональное правительство заключило концессионное соглашение с группой компаний «Урбантех». Канатка свяжет станцию метро «Заречная» и район парка «Швейцария». Инвестор вложит 4,3 млрд руб. в проект.

Бывшему генеральному директору и акционеру холдинга «ТНС энерго» Дмитрию Аржанову ужесточили обвинение в окончательной редакции. Помимо мошеннического хищения 5,5 млрд руб. у ПАО «Россети Центр и Приволжье» ему инкриминировали участие в преступном сообществе с использованием служебного положения.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин ушел с должности. Он назначен ректором мастерской управления «Сенеж» платформы «Россия – страна возможностей». После его увольнения с 1 марта решено изменить структуру правительства региона.

В заксобрании Нижегородской области обсудили первые поправки в бюджет 2023 года: его расходы увеличены на 16,4 млрд руб.. При этом минфин для расходной части начал использовать резервный фонд, чтобы не наращивать дефицит бюджета.

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