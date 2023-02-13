Нижегородский судостроительный завод «Красное Сормово» начинает строительство трех круизных лайнеров по оптимизированному проекту PV300. Планируется, что первое судно начнет навигацию в 2025 году, второе и третье – в 2026-м, сообщили в пресс-службе предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минпромторг России Фото: Минпромторг России

Как писал «Ъ-Приволжье», новые круизные теплоходы построят для компании «Водоходъ». Финансирование будет осуществляться через Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК).

Лайнеры смогут эксплуатировать в Черном, Каспийском и Белом морях, акватории Финского залива и на внутренних водных путях. В зимний период их можно использовать в качестве плавучих гостиниц. Новые круизные суда будут похожи по внешнему облику на «Мустай Карим», который построили в 2020 году. Однако по размеру лайнеры будут меньше – каждое рассчитано на 180 пассажиров.

Три новых круизных лайнера построят в рамках программы обновления гражданского флота страны, которая включает семь судов. На запуск строительства правительство РФ выделило 15 млрд руб.

Андрей Репин