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«Красное Сормово» начинает строительство трех круизных лайнеров

Нижегородский судостроительный завод «Красное Сормово» начинает строительство трех круизных лайнеров по оптимизированному проекту PV300. Планируется, что первое судно начнет навигацию в 2025 году, второе и третье – в 2026-м, сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото: Минпромторг России

Фото: Минпромторг России

Как писал «Ъ-Приволжье», новые круизные теплоходы построят для компании «Водоходъ». Финансирование будет осуществляться через Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК).

Лайнеры смогут эксплуатировать в Черном, Каспийском и Белом морях, акватории Финского залива и на внутренних водных путях. В зимний период их можно использовать в качестве плавучих гостиниц. Новые круизные суда будут похожи по внешнему облику на «Мустай Карим», который построили в 2020 году. Однако по размеру лайнеры будут меньше – каждое рассчитано на 180 пассажиров.

Три новых круизных лайнера построят в рамках программы обновления гражданского флота страны, которая включает семь судов. На запуск строительства правительство РФ выделило 15 млрд руб.

Андрей Репин

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