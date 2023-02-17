Депутатов привели к финансовой дисциплине

В заксобрании Нижегородской области обсудили первые поправки в бюджет 2023 года: его расходы увеличены на 16,4 млрд руб., в основном за счет переходящих остатков прошлого года. При этом минфин Нижегородской области для расходной части начал использовать резервный фонд, чтобы не наращивать дефицит бюджета. Первоочередными становятся расходы, инициированные правительством области. Депутатов задело, что их социальные поправки, принятые еще в ноябре прошлого года, в итоге остались не профинансированными. Однако власти обещают вернуться к ним марте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Бюджетный комитет заксобрания Нижегородской области одобрил поправки в бюджет, внесенные губернатором Глебом Никитиным. Региональный дорожный фонд планируется увеличить на 2,3 млрд руб. Еще 1,5 млрд руб. добавляется на закупку лекарств для льготников, часть средств направят на софинансирование высокотехнологичной медицинской помощи.

Среди прочих поправок 155 млн руб. выделено на организацию единого центра подготовки военнослужащих на базе ДОСААФ., 170 млн руб.— на обследование многоквартирных домов для капремонта. Еще 158 млн руб. предоставлено театральному училищу имени Евстигнеева на приобретение помещения, 183 млн руб.— на софинансирование создания медицинского хаба в Выксе. 500 млн назначено на инженерное освоение Почаинского оврага по проекту террасного парка.

В целом расходы бюджета увеличатся на 16,4 млрд руб. и составят 287,3 млрд руб.

Доходы скорректированы на уровне 253,9 млрд руб., дефицит составит 33,4 млрд. При этом сложившиеся на 1 января нецелевые остатки средства бюджета в допрасходах составили 12,4 млрд руб.

Вице-спикер заксобрания Ольга Щетинина осталась недовольна тем, что в бюджете не оказалось финансирования социальных проектов, предложенных депутатами, хотя их поправки были приняты еще в ноябре прошлого года. «В моем понимании проблема строительства школы в Воскресенском районе требует незамедлительного включения в расходы, чтобы мы как можно скорее запустили процесс. У нас эта поправка была согласована, мы договорились, что вернемся к ней в феврале. Она ничем не отличается от поправок, которые мы сегодня рассмотрели. То же самое касается детского дома творчества в Навашине. Поправки правительства появились только что, а наши были раньше»,— посетовала заявила госпожа Щетинина. Ее поддержал депутат Дмитрий Бедняков: «Чем поправки, которые мы утвердили, отличаются от правительственных? В бюджете появились расходы на новые проекты, которые мы еще не обсуждали. И губернатор не говорил о них при нулевом чтении бюджета».

Ольга Сулима пояснила, что депутатские поправки не согласовали в Министерстве финансов РФ, поскольку половина не была обеспечена проектной документацией. Более того, областному минфину пришлось использовать резервный фонд: на федеральном уровне регионам ограничили рост дефицита бюджетов. Госпожа Сулима рассказала, что в конце прошлого года она получила строгий выговор после того, как заксобрание приняло депутатские поправки, которые отклонил Минфин.

«Дважды меня лишали премии. И мне не хочется получить второй строгий выговор в 2023 году»,— добавила министр финансов области.

Поэтому остатки на счетах решено занести в резервный фонд правительства Нижегородской области, чтобы не увеличивать дефицит бюджета. Председатель комитета Александр Шаронов добавил, что к депутатским поправкам власти вернутся в марте, чтобы профинансировать их, а пока областной резервный фонд будет использоваться как источник расходов. «Правительство проанализировало вопрос приоритетов и предлагает нам этому порядку последовать. Правительство не говорит, что отказывается от своих обязательств: они будут выполнены позже при распределении бюджетных остатков. Нам предлагают два действия: сегодня мы отражаем остатки в бюджете, а на следующем мартовском заседании займемся распределением средств на уже обсужденные поправки депутатов»,— заверил Александр Шаронов.

Некоторые депутаты, впрочем, заметили, что в нынешних условиях обещания исполнительной власти могут быть не выполнены. Однако скептиков убедили в том, что отношения между правительством и заксобранием доверительные и обещанное финансирование будет. Хотя «гарантий этого в правовом смысле нет», отметил один из депутатов.

Владимир Зубарев