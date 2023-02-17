Onet: на Украине создают польское подразделение спецназа

На Украине решили создать первое подразделение специального назначения, которое будет состоять из граждан Польши, сообщает польское издание Onet. Это подразделение спецназа будет подчиняться Министерству обороны Украины.

По данным издания, подразделение, скорее всего, будет называться Польским добровольческим легионом. Сколько человек в него войдет, неизвестно, но завершить его формирование намерены в течение одной-двух недель, а его база будет находиться в Киевской области. Основным условием для допуска к отбору является наличие военной подготовки и «отсутствие проблем с алкоголем и наркотиками». Также планируется создать в Польше вербовочный центр, но эту инициативу еще не согласовали с польскими властями.

Onet пишет, что на Украине уже есть два подобных подразделения, состоящие из россиян и белорусов, в каждом из них несколько десятков солдат. Также сейчас формируется подразделение из немцев. Отмечается, что к добровольцам из иностранных формирований «применяются чрезвычайно строгие правила». В частности, за торговлю оружием и употребление наркотиков грозит расторжение контракта. Как утверждает издание, польское подразделение «во многом будет создано по образцу российского», которое «является наиболее опытным и имеет очень хорошую боевую репутацию».

Президент Польши Анджеей Дуда несколько раз посещал Украину после начала российской военной операции и неоднократно высказывал поддержку Киеву. Польша, в частности, настаивает на ужесточении антироссийских санкций, а также вошла в число стран, которые поставят Украине немецкие танков Leopard. Доставить их планируется в марте.

20–22 февраля Польшу посетит президент США Джо Байден, который встретится с господином Дудой, а также выступит с речью по случаю годовщины начала военных действий. Местные СМИ писали, что в эти дни Польшу также посетит президент Украины Владимир Зеленский.

О помощи Киеву странами Запада — в материале «Ъ» «Угроза боеприпасности».

Лаура Кеффер