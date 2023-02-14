Минобороны Польши сообщило, что Украина получит Leopard в марте

Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Украина получит танки Leopard в середине марта. Cейчас танкисты ВСУ обучаются использованию этих танков в Польше. Скоро обучение будет завершено, сказал господин Блащак.

«Уже в середине марта помощь будет предоставлена»,— сообщил Мариуш Блащак журналистам по итогам встречи с партнерами НАТО (цитата по ТАСС).

Ранее сегодня, 14 февраля, глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что в коалицию по отправке Киеву танков вошли восемь стран: Германия, Дания, Испания, Канада, Нидерланды, Норвегия, Польша и Португалия. Мариуш Блащак заявил, что коалиция ожидает присоединения Финляндии. «Сегодня финский министр заявил, что близок к такому решению»,— сказал он. При этом господин Блащак отметил, что Германия формирует коалицию из стран, имеющих в запасе Leopard 2А6, а Польша — Leopard 2А4.

В январе Польша одна из первых заявила о готовности поставить Украине немецкие танки Leopard в составе международной коалиции. 25 января Германия объявила о поставках ВСУ Leopard и разрешила реэкспорт танков третьим странам. Берлин ожидает, что первую партию Leopard Киев получит к лету.

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Лусине Баласян