Посол Польши в ЕС разочарован десятым пакетом санкций против России

Польша разочарована предварительным вариантом десятого пакета санкций против России. Об этом заявил посол Польши в Евросоюзе Анджей Садось в интервью радиостанции RMF FM. По его словам, предполагаемые ограничения не совпали с ожиданиями Варшавы.

Так, Анджей Садось отметил, что новый пакет санкций не предусматривает ограничения против «Росатома», на чем настаивала Украина. Также не учтено требование Польши об исключении «Газпрома» из системы EU-ETS, которая выдает сертификаты о низком уровне выбросов CO2. Кроме того, Анджей Садось указал на отсутствие запрета на импорт российских алмазов.

Десятый пакет санкций Евросоюза, как ожидается, обнародуют 24 февраля, в день годовщины специальной военной операции. В Еврокомиссии объясняли, что новый пакет санкций направлен на закрытие лазеек в уже принятых ограничениях. Новые меры могут включать ограничения в отношении четырех банков, включая Альфа-банк, а также блокировку российского экспорта на €10 млрд.

Депутаты Европарламента просили вытеснить с европейского рынка такие российские компании, как ЛУКОЙЛ, «Росатом», а также ввести эмбарго на импорт всех видов российского ископаемого топлива и урана. Источники Reuters сообщали, что, по предложению Польши и Литвы, санкции могут ввести против российской атомной отрасли, в частности «Росатома» и его руководства. Против этого ограничения выступают Болгария и Венгрия.

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Лусине Баласян