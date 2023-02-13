Песков: Россия помогает Сирии в ликвидации последствий землетрясения, но не давит на ее правительство

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия находится в постоянном контакте с властями Сирии по вопросам оказания гуманитарной помощи после землетрясения и прикладывает огромные усилия для помощи пострадавшим. При этом он отметил, что давления на сирийское правительство РФ не оказывает.

В ночь на 6 февраля в Турции и Сирии произошли землетрясения магнитудой 7,8. Днем того же дня в центральной части Турции произошло второе землетрясение магнитудой 7,7. По данным ВОЗ, в Сирии число погибших в результате стихийного бедствия достигло 8,5 тыс. В Турции количество жертв достигло 31 643 человек, сообщают местные власти.

10 февраля Минобороны России сообщило о том, что самолет военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России привез в Сирию более 20 тонн гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения. США в свою очередь вывели из-под санкций транзакции Сирии, касающиеся оказания ей помощи в связи с землетрясением. В МИД Сирии заявили, что решение США — это не что иное, «как повторение предыдущих формальных решений, направленных лишь на то, чтобы произвести ложное впечатление о гуманизме»

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил в интервью SkyNews, что сирийцы находятся в особенно тяжелой ситуации. «До сих пор мы не оправдывали надежды людей на северо-западе Сирии. Они справедливо чувствуют себя брошенными»,— сказал он. Президент Сирии Башар Асад считает, что страны Запада политизируют ситуацию.

Подробнее об оказании гуманитарной помощи Сирии — в материале «Дипломатия землетрясения».