Россия передала Сирии 20 тонн гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения

Самолет военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России привез в Сирию более 20 тонн гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения. Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон передадут нуждающимся продукты питания и теплые одеяла. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В Сирийскую Арабскую Республику на российскую авиабазу Хмеймим прибыл первый самолет военно-транспортной авиации ВКС России с российской гуманитарной помощью для пострадавших от землетрясения жителей страны. Самолет Ил-76 ВТА доставил на аэродром Хмеймим более 20 тонн гуманитарной помощи»,— сказано в сообщении ведомства.

В ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции и в северо-западной части Сирии произошло землетрясение магнитудой до 7,8, в тот же день второе землетрясение магнитудой 7,6 произошло в центральной части Турции. По последним данным, в Турции — 18 342 погибших и 72 424 раненых, в Сирии — 3317 погибших и более 5 тыс. пострадавших.

О последствиях катастрофы — в публикации «Ъ» «Землетрясение раскачало оппозицию».

Олеся Павленко