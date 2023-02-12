Главные новости к утру 12 февраля

Число жертв землетрясений в Турции достигло 24,6 тыс. Пострадали около 80,1 тыс. человек.
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Землетрясение в Турции и Сирии
Над Канадой сбит неопознанный объект. Предположительно, речь снова идет об аэростате. Кроме того, американские власти временно закрывали небо над штатом Монтана из-за «аномалии на радаре», но информация о подозрительном объекте не подтвердилась.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардии Руслана Дзюбу. Причина не уточняется.
В Израиле шестую субботу подряд прошли массовые акции протеста против судебной реформы. По оценке организаторов, по всей стране на них вышли больше 200 тыс. человек. Как пишет Haaretz, в демонстрациях приняли участие 80 тыс. человек.
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Испанский «Реал» в пятый раз выиграл клубный чемпионат мира по футболу. В финале он обыграл саудовский «Аль-Хиляль» со счетом 5:3.