Главные новости недели в Нижегородской области к 12 февраля

Забастовку объявили около 1,5 тыс. рабочих ООО «Сиарсиси Рус» (российская «дочка» китайской CRCC), которые строят участок трассы М-12 в Бутурлинском районе Нижегородской области. Они жалуются на задержку зарплаты. Прокуратура проверяет соблюдение трудовых прав дорожников.

Установка коксования загорелась на нефтеперерабатывающем заводе ЛУКОЙЛа в Кстове 7 февраля. Пожар быстро потушили, пострадавших нет. В компании намерены вернуть оборудование в работу к концу февраля. Авария на заводе не отразилась на топливном рынке РФ

Президент РФ Владимир Путин разрешил СИБУРу выкупить у Solvay 50% в их совместном предприятии «Русвинил». Сделка будет закрыта после согласования финальных условий.

Группа «Медси» создаст в Выксе медицинский хаб, правительство региона заключило с инвестором концессионное соглашение. Объем финансирования составит 5,3 млрд руб. Комплекс будет обслуживать по ОМС 165 тыс. пациентов из Выксунского, Навашинского, Вознесенского и Кулебакского районов.

Новую волну коронавируса прогнозируют в Нижегородской области. Заболеваемость увеличилась в начале февраля. Минздрав ожидает, что в ближайшие две недели вырастет количество госпитализаций пациентов с COVID-19.

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