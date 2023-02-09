ЛУКОЙЛ до конца февраля намерен запустить установку после задымления на заводе в Кстове

Установку коксования на нижегородском нефтеперерабатывающем заводе ЛУКОЙЛа готовят к запуску после инцидента с задымлением. Она должна возобновить работу до конца февраля, сообщили в пресс-службе компании.
Инцидент случился утром 7 февраля. Возгорание на установке замедленного коксования ликвидировали в кратчайшие сроки, пострадавших нет.
«Предприятие продолжает работать в штатном режиме, сохраняя плановые показатели по переработке нефтяного сырья и отгрузке товарной продукции»,– сообщили в пресс-службе ЛУКОЙЛа (цитата по ТАСС).
Подробнее о происшествии – в материале «Ъ» «Пожар на НПЗ не перекинулся на рынок».