Глава комитета Госдумы: конфискацию имущества уехавших россиян нельзя поддержать юридически

Конфискация имущества у уехавших россиян как вид наказания сейчас обсуждается, заявил журналистам глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников. Он уточнил однако, что пока юридически поддержать эту идею нельзя.

«Конечно, мы против. Юридически не можем это поддержать, если это будет какая-то история глобальная, значит тогда нужны глобальные поправки, будем их рассматривать»,— пояснил господин Крашенинников журналистам (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что необходимые поправки, «скорее всего, готовятся, наверное».

Накануне глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская («Единая Россия») сообщила, что в Госдуме создают группу для изучения мер против уехавших россиян. В середине января спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил конфисковать имущество у «уехавших негодяев».

Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов предлагал лишать гражданства сограждан, покинувших Россию во время проведения военной операции на Украине. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас предупреждал, что подобные изменения невозможны без внесения поправок в Уголовный кодекс РФ. Глава СПЧ Валерий Фадеев такжеговорил, что это противоречит Конституции страны.

О том, какие меры могут ввести для уехавших россиян, читайте в материале «Ъ» «Релокация с конфискацией».

Лаура Кеффер