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Коммерсантъ FM
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WSJ: ФБР планирует провести обыск в доме Пенса

Федеральное бюро расследований (ФБР) США планирует в ближайшие дни провести обыск в доме бывшего вице-президента Майкла Пенса в Индиане, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. По их словам, Минюст уже согласовывает сроки проведения обыска с юристами господина Пенса. Ожидается, что сотрудники ФБР проверят его дом на наличие засекреченных документов.

В ноябре 2022 году секретные документы обнаружили у президента США Джо Байдена. По закону после смены администрации президента США все документы должны быть переданы в Национальный архив. Белый дом говорил, что они попали в офис и дом господина Байдена по ошибке. По данным CNN, среди найденных бумаг были материалы, связанные с Украиной, всего документов нашли около 20. Минюст США назначил спецпрокурора для проведения расследования. 1 февраля ФБР провело у президента еще один обыск.

Подробности — в материале «Ъ» «США увлеклись поиском секретов».

Лаура Кеффер

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