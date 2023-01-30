Главные новости к утру 30 января

«Ростелеком» ведет переговоры по приобретению «МегаФона» у USM Group, узнал «Ъ». На оператора есть и другие претенденты, а сам USM уже начал реструктуризацию телекоммуникационных активов. Подробнее

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что Владимир Путин до ввода войск РФ на Украину пригрозил ему ракетой. «Он как бы пригрозил мне в какой-то момент и сказал: "Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту" или что-то в этом роде»,— пересказал он содержание телефонного разговора в начале февраля 2022 года.

США не рассматривают британскую армию как боевую силу высшего уровня. Как утверждает Sky News, об этом высокопоставленный американский генерал сообщил министру обороны Великобритании Бену Уоллесу.

Российские турбины ГТД-110М могут установить вместо японских Mitsubishi Heavy Industries на СПГ-заводе в Усть-Луге «Русхимальянса», узнал «Ъ». Компрессоры для проекта, которые также должны были поставить японцы, могут заказать у «Казанькомпрессормаша». Изменение состава критического оборудования на российское, по мнению экспертов, может сдвинуть запуск проекта на 12–15 месяцев, а меньшая маневренность ГТД-110М — негативно сказаться на выпуске СПГ. О планах

«Аэрофлот» в своей новой стратегии планирует занять половину российского рынка перевозок к 2030 году, сократив при этом ожидания по пассажиропотоку вдвое по сравнению с докризисными планами — до 65 млн человек. О новой стратегии

Из Фонда национального благосостояния в 2023 году могут дополнительно направить 1,5 трлн руб. на финансирование проектов, сообщил замглавы Минэкономики Илья Торосов. По его словам, эта сумма не учитывает 356 млрд руб., которые будут направлены из фонда по ранее подписанным соглашениям.

Международный олимпийский комитет вновь поддержал выступление россиян и белорусов под нейтральным флагом на международных соревнованиях. По его мнению, эта концепция хорошо зарекомендовала себя во время Australian Open.

О предстоящих 30 января важнейших событиях — в анонсах «Ъ».